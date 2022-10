Dos joves es resisteixen a ser controlats per drogues en un local d'oci i acaben arrestats

Andorra la VellaUna patrulla policial va entrar a fer un control d’estupefaents en un local d’oci d’Andorra la Vella la nit de divendres a dissabte. Quan els policies es trobaven a dins fent el control, dos dels joves presents, residents de 23 i 26 anys, es van mostrar molt poc col·laboradors, segons recull el comunicat policial. No van voler seguir les ordres que donaven els agents i es van resistir a que se’ls controles per si portaven drogues. Un d’ells va acabar insultant els agents. Van acabar sent detinguts com a presumptes autors dels delictes contra la funció pública -desobediència- (ambdós) i contra l’honor –injúries- (el de 23 anys).