Espanya demana investigar els comptes de Piqué a Andorra

Andorra la VellaLa titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, ha enviat dues comissions rogatòries (sol·licitud d’ajuda judicial) a Andorra que posa el focus en els comptes corrents al Principat de Gerard Piqué, Kosmos, o societats relacionades.

Un dels comptes és de l’FC Andorra on va rebre 3,4 milions d’euros procedents de Kosmos entre juny de 2019 i març de 2022. La segona, un compte des del qual Piqué va ordenar enviar 12 milions d’euros a la societat Kerad Kolding, que engloba el seu conglomerat d’empreses. Per tot això, demana informació d’aquest últim compte, obert a MoraBanc “des de l’any 2019 fins a l’actualitat amb el major nivell de detall possible”, inclòs qui són els seus titulars, cotitulars i persones autoritzades per a operar amb ell.

Kerad Hòlding és la societat que l’exjugador del FC Barcelona va constituir en 2009. Les xifres de l’exercici de 2022, últim fet públic, recollien unes pèrdues de 23,9 milions d’euros, una quantitat totalment allunyada dels més de 8 milions de beneficis que va aconseguir al 2021. Els comptes de Kerad, que malgrat ser un hòlding no agrupa els resultats de tots els negocis dels quals forma part, reflecteix que aquestes pèrdues van ser a causa d’una “deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers”.

Kerad Hòlding era la societat vinculada a Kosmos Tennis quan Piqué portava l’organització de la Copa Davis. Ha fet altres negocis com, per exemple, comprar el solar de l’antic Cine Andalucía a Màlaga per fer un hotel de cinc estrelles.

La jutgessa també demana localitzar un compte de Piqué des de la qual va enviar 2 milions d’euros a Espanya al febrer de 2021, així com qualsevol altre dipòsit o producte financer en els quals figurin com a titular l’exfutbolista o nou de les seves empreses. La petició incloïa el prec que les autoritats andorranes responguessin “dins del termini més breu possible”. No consta si Andorra ja ha remès la informació reclamada.