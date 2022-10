L'autobús del Burgos surt escortat fins a la frontera amb Espanya pel carril contrari per a evitar les retencions

Andorra la VellaL'autobús del Burgos ha estat escortat per la Policia per a evitar la cua de sortida del Principat. L'equip burgalès s'ha enfrontat aquesta tarda a l'FC Andorra en la jornada intersetmanal de la lliga Smartbank, i s'ha endut la victòria per 0-1. A l'hora de sortir del país, s'han trobat una situació molt complicada pel que fa al trànsit, i finalment han rebut l'ajuda del cos policial. Han avançat pel carril contrari amb el beneplàcit policial fins a arribar a les portes de la frontera hispanoandorrana.

Una situació que causa especial polèmica a causa de l'assenyalament a Govern i el departament de Mobilitat per la falta de planificació de cara a les activitats esportives d'avui, especialment el partit, que ha estat juntament amb l'operació sortida dels espanyols el detonant de la situació actual, en què alguns usuaris reporten haver trigat més d'una hora en sortir del país.