L'autor de l'atropellament mortal havia comès molts altres delictes

Andorra la VellaMarc Pimienta, exseleccionador nacional d’esquí de fons i professor d’Educació Físic, va resultar mort en un atropellament mortal a Cornudella de Montsant, al Priorat. L’home estava circulant per la C-242 quan un cotxe el va envestir en el punt quilomètric 44,4 de la via. El conductor, en comptes d’ajudar-lo, després de l’impacte va fugir del lloc dels fets. Els Mossos van rebre l’avís cap a dos quarts de cinc de la tarda i van poder localitzar el conductor gràcies a les descripcions fetes pels testimonis.

L’autor de l’atropellament mortal té 51 anys i un ampli historial d’antecedents criminals per delictes que no tenen res a veure amb el que va cometre dissabte. Se l’acusa d’homicidi imprudent i d’un delicte contra la seguretat viària, tenint en compte que un cop detingut es van poder constatar que ni tenia ni ha tingut mai carnet de conduir, per no tenir assegurança del cotxe i va donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Tot plegat ha fet que l’atropellament mortal encara hagi provocat major indignació.