L'exdirector de BPA Mèxic reclama els seus actius embargats

Andorra la VellaEn el marc de les diligències prèvies incoades contra una sèrie de persones per uns presumptes delictes d’abús de posició dominant, d’administració deslleial d’una empresa, de defraudació a la CASS, de falsejament de comptes i de blanqueig de diners, el 17 de febrer del 2017, la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia va dictar un aute mitjançant el qual ordenava el bloqueig i l’embargament de tots els fons bancaris d’unes 130 persones percebuts de la societat Landstreet International, Inc. Aquesta era la societat panamenya que funcionava com a 'caixa B' de BPA on es feien els pagaments sota mà a certs empleats, prescriptors o altres, suposadament fora de la comptabilitat del banc.

En l’execució de l’aute esmentat, es van bloquejar i embargar tots els fons rebuts per l'exdirectiu de BPA Joan Marc Masson Blanch derivats del seu contracte de prestació de serveis amb la BPA. Masson va ser el responsable de l'oficina de BPA a Mèxic on les actuacions de l'entitat van portar a que Masson fos convocat pel Tresor dels Estats Units a declarar en l'oficina de l'ambaixada dels Estats Units a Mèxic.

La filial mexicana de BPA es va veure implicada en un presumpte cas de narcotràfic i rentat de capitals de la droga, a través de dos dels seus responsables: Manuel Urdangaray i José Miguel Díaz. El xòfer que tenia BPA Mèxic va revelar a la central d'Andorra que un dels responsables de l'oficina a Mèxic portava el maleter ple de paquets de cocaïna. Els fets que posteriorment acabarien portant el tancament de BPA Mèxic van ser ocultats per BPA Andorra durant dotze anys fins que van ser descoberts dins dels mails confiscats dels ordinadors del banc després de la intervenció del banc. Urdangaray va ser cessat com a responsable de BPA Mèxic després de l'afer de la cocaïna i va ser rellevat per Joan Marc Masson.