Li cobren 700 euros per fer servir les dades poc més d'una hora

Andorra la VellaUna dona ha compartit la seva història a través de les seves xarxes socials de la mala experiència que va patir amb la seva companyia telefònica després d'arribar a Andorra. A causa de la política de comunicacions del Principat, uns dels pocs estats europeus amb roaming, no podia fer servir la itinerància de dades sense abonar una quantitat extra.

Aquesta usuària de Jazztel assegura que després de fer servir les dades únicament una hora i disset minuts, la companyia va enviar-li un missatge dient que l'import per aquest ús ascendia a 669,20 euros. En aquest moment, la dona afegeix que pateix una incapacitat absoluta, motiu pel qual es va perdre i va haver de ser rescatada pel 112, tal com narra. A més, aquesta incapacitat l'obliga a monitorar el seu estat de salut amb freqüència a través del seu telèfon intel·ligent, el que fa indispensable per a ella disposar de dades.

A més, tal com mostra en les imatges i captures de pantalla, li van bloquejar la línia fins que pagués part de l'import que ja acumulava. Això va suposar pagar directament 400 euros. La dona no ha explicat el final de la història, però si ha deixat clar que deixarà de ser clienta de Jazztel i a més emprendrà accions legals.