Macroestafa d'un advocat francès a 200 persones amb una societat fantasma a Andorra

Andorra la VellaUn fals advocat fiscalista francès que havia creat una societat fantasma a Andorra va estafar més de 200 persones entre el 2018 i el 2020. Loic R. hauria estafat uns 700.000 euros i el dany global amb els impostos que els hi reclamen supera el milió d'euros. Entre les víctimes, majoritàriament franceses, hi ha de metges a assalariats, passant per policies o esportistes. Loic R. assegurava que podia fer declaracions d'impostos menys oneroses per als seus clients. Els hi prometia estalviar molts diners.

Va crear la companyia fictícia a Andorra des d'on movia i gestionava els diners estafats. Fins i tot va contractar comercials per captar noves víctimes. El cobrament dels serveis no era el seu mitjà fonamental d'ingressos sinó que aconseguia molts diners obligant les víctimes a pagar-li el 10% del que suposadament s'estalviaven amb les declaracions impositives.

El castell de cartes va col·lapsar el 2021 quan tots els seus clients van rebre cartes on se'ls reclamava el pagament d'impostos pendents. Llavors van arribar les denúncies i la detenció del fals fiscalista. La seva casa a Tolosa ha estat embargada, però els més de 600.000 euros que havia recaptat no s'han pogut recuperar.

L'advocat serà jutjat el 3 de juliol davant del Tribunal Correccional de Tolosa.