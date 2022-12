Un manifestant detingut per trencar les ulleres a un policia

Escaldes-EngordanyLa policia també va detenir un home durant la manifestació sindical que va tenir lloc al vespre a l’eix comercial. Cap a les 20.30 hores, el resident de 25 anys va començar a proferir insults als agents. En un primer moment, se li va fer un seguiment per tal de garantir que no causés més incidents, se li va cridar l’atenció i se li va demanar que no faltés al respecte als policies. Amb tot, va continuar insultant els agents, moment en què se li va demanar que sortís del nucli de la manifestació per tal de poder-lo identificar. L’home es va negar i va començar a forcejar amb intencions d’agredir als policies posant en risc el desenvolupament de la marxa. Durant el forcejament, va trencar les ulleres d’un dels agents.

Per tot plegat se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, contra l’honor i contra el patrimoni. La policia destaca que aquestes situacions són extremadament delicades de gestionar perquè no es pot preveure la reacció de la resta de manifestants en el moment que es produeix l’arrest.