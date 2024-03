Una menor resulta ferida en un accident triple a Encamp

Andorra la VellaLa policia informa que aquest divendres cap a les 17:16 hores han rebut un avís per un accident a l'avinguda François Mitterrand d'Encamp. És un accident per col·lisió per abast amb tres vehicles implicats, dos turismes amb matrícula del Principat i un tercer amb matrícula espanyola.

Una passatgera d'un dels turismes nacionals, una menor d'edat, ha resultat ferida.