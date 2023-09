Els Mossos denuncien penalment un conductor per circular a 192 km/h a la C-14 a Peramola

Andorra la VellaAgents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra van denunciar penalment un home, de 46 anys, per conduir un vehicle a una velocitat penalment punible. Els fets van passar aquest diumenge durant control preventiu de velocitat que s’havia muntat a l’altura del punt quilomètric 147,1 de la carretera C-14, al terme municipal de Peramola (Alt Urgell), és a dir, a la carretera que connecta Andorra amb Espanya.

Pels volts de les 14:00 hores, van detectar un turisme que circulava a 192 km/h en un tram de via on la velocitat màxima permesa és 90 km/h. Davant d’aquests fets els agents de trànsit van denunciar el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutge d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.