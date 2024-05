Andorra vota "sí" perquè Palestina participi a les Nacions Unides a ple dret

Andorra la VellaL'ambaixadora d'Andorra en l'ONU, Elisenda Vives, va expressar el ferm suport del Principat a l'admissió de Palestina com a membre de ple dret de l'organització. Considera que Palestina compleix amb els requisits establerts en la Carta de l'ONU i lamenta que la resolució del Consell de Seguretat per a la seva filiació no hagi prosperat.

Vives també va condemnar els actes terroristes a Israel i va lamentar l'elevat nombre de víctimes des de la invasió de Gaza. Va exigir un atureu-el-foc immediat, el respecte del dret internacional humanitari i l'alliberament dels ostatges de Hamas.

L'ambaixadora va destacar la greu situació humanitària a Gaza, especialment per a les dones, nens i ancians. Va fer una crida a les parts en conflicte per a iniciar un diàleg actiu com a únic camí cap a la pau duradora.