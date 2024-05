(VÍDEO) | Els consells de la Policia contra l'assetjament escolar

Andorra la VellaAvui se celebra el Dia Internacional Contra l'Assetjament Escolar, una jornada destinada a sensibilitzar i promoure accions per prevenir i combatre aquesta greu problemàtica que afecta a nens, adolescents i joves arreu del món.

L'assetjament escolar, conegut també com bullying, és una realitat que pot deixar seqüeles profundes en les víctimes, afectant el seu benestar emocional i el seu desenvolupament personal. Per tal de fer front a aquest fenomen, és crucial la implicació de tota la comunitat educativa i de la societat en general.

La Policia aconsella que si ets víctima d'assetjament escolar o coneixes algun cas, és essencial que busquis ajuda i suport. L'aplicació @b_resol i el telèfon 743 313 estan disponibles per a aquells que necessitin orientació o assistència. Aquest comunicat ha estat emès per la policia, reforçant la importància de la seva implicació en la prevenció i lluita contra l'assetjament escolar i alerta que "els testimonis són clau per aturar-ho". No dubtis a denunciar qualsevol situació d'assetjament que puguis presenciar o experimentar.