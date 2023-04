Un motorista francès de 21 anys mor en un accident quan arribava al Pas

Andorra la VellaUn jove de 21 anys originari de Toulouges ha mort aquesta tarda quan es dirigia en moto cap el Pas de la Casa. L’accident ha tingut lloc a la zona de Porta, a tocar del Pas, quan la moto que conduïa ha xocat amb un cotxe. Segons informa la premsa francesa, quan els equips sanitaris han arribat al lloc de l’accident s’han trobat que el jove estava en aturada cardiorespiratòria.

La víctima ha mort per les ferides produïdes pel sinistre. Les informacions que es disposen indiquen que el jove hauria perdut el control de la seva moto, per causes que es desconeixen, i s’hauria estimbat contra un cotxe que venia en sentit contrari. El jove estava fent el trajecte entre Bourg-Madame i el Pas de la Casa.