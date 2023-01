Nova alerta per correus enganyosos suplantant l'Europol i la Interpol

Andorra la VellaLa policia alerta que s'estan rebent correus electrònics fraudulents suplantant Europol. Els correus, que s'envien massivament, informen d'un suposat procés judicial que s'ha obert per pornografia infantil contra les persones que els reben.

En el text s'assegura que es disposa de proves i es demana al receptor que respongui en menys de 72 hores "escrivint les vostres justificacions perquè siguin examinades i verificades" o s'emetrà una ordre de detenció. També s'amenaça d'enviar l'expedient a associacions de lluita contra la pedofília i als mitjans de comunicació.

Durant la jornada d'aquest dilluns diversos ciutadans també han rebut correus electrònics suplantant la Interpol i la policia, on se'ls informa que són objecte d'un procediment judicial per pornografia infantil, llocs pornogràfics i ciberpornografia i se'ls demana que exposin les seves justificacions a la causa responent al mail en un termini màxim de 48 hores. En cas de no donar resposta, alerten que se'ls posarà a la llista de delinqüents sexuals i el seu retrat apareixerà a les xarxes socials. El correu també confon la figura del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, a qui li atorguen el càrrec de fiscal general i expert en ciberdelinqüència.

El cos d'ordre recorda que aquesta és una modalitat de frau que ha estat habitual els darrers mesos i que ha afectat també els cossos policials de territoris veïns, així com Interpol i, recentment, el mateix cos de Policia d'Andorra.

L'objectiu dels correus és obtenir dades personals i demanar pagaments per sancions falses. Per aquest motiu la Policia insisteix que, en cas de rebre correus com aquests, no s'han de respondre, no s'ha d'obrir cap document adjunt ni enllaç i cal eliminar el missatge.