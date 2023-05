La policia alerta d'una onada d'intents de 'phishing'

Andorra la VellaLa policia alerta d'una onada d'intents de 'phishing'. El missatge que traslladen és que la població no cliqui a enllaços on es demanen dades. En aquest sentit, recorden que un banc mai demanaria dades per SMS o altres canals, tan digitals o per telèfon. Davant d'aquests missatges, des de la policia es recomana trucar l'entitat bancària per comprovar-ne el contingut. En alguns casos, persones que han entrat en un dels enllaços que s'han rebut per SMS, posteriorment també han rebut una trucada en català suplantant el banc, que també és falsa. Si en la trucada demanen fer alguna operativa o transferència, mai no s'ha de fer, afegeixen des del cos d'ordre.

Tampoc s'ha de facilitar cap codi per cap canal perquè els faran servir per entrar al compte bancari. És a dir, manifesten que ens podem trobar amb un engany en dues fases: primer demanen les dades a través de l'enllaç per SMS i, quan les tenen i accedeixen al compte, fan la trucada per obtenir el codi per fer una transferència.

En les darreres hores està arribant un altre tipus de missatge que diu que s'ha detectat un càrrec inusual per un valor de 2.932 euros. És un altre intent de 'phishing' amb els mateixos objectius.

Aquest tipus d'intents d'estafa són cada vegada més habituals i des de la policia manifesten que faran molta pedagogia, "que és la millor manera per conscienciar la ciutadania i evitar ensurts".