La policia demana col·laboració per investigar l'atac al Roc de les Bruixes

Andorra la VellaLa policia està investigant l'atac vandàlic al Roc de les Bruixes que va tenir lloc diumenge passat. Segons han informat a través de les xarxes socials, el grup de delictes contra el Patrimoni ja ha començat a treballar en la cerca de l'autor o autors i sol·liciten col·laboració ciutadana perquè se'ls informi si algú ha estat testimoni dels fets o té informació al respecte. Tal com van anunciar aquest dimarts des del Govern, dilluns es van constatar incisions "irreparables" de 3x2 centímetres al centre dels gravats del declarat bé d'interès cultural en la categoria de jaciment arqueològic. Des del departament de Patrimoni Cultural van denunciar els fets i condemnen "de forma contundent" els atacs al patrimoni i es demana a la ciutadania respecte per aquests elements històrics, a més, lamenta que actes com aquests "malauradament s'han registrat de forma massa recurrent els darrers mesos".

Investiguem l’atac vandàlic al Roc de les Bruixes.



👉Recordem que si algú ha estat testimoni dels fets o té informació al respecte es pot posar en contacte amb el Grup de Delictes contra el Patrimoni.

📞 872000

✉️ gdpat@policia.ad pic.twitter.com/pVWJJjaHNy — Policia Andorra (@andorra_policia) 7 de septiembre de 2022