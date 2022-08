Es presenta a Immigració i es detingut per tenir una ordre d'expulsió del país

Andorra la VellaLa policia va detenir al setmana passada un home, no resident de 30 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública, després de presentar-se a les oficines del servei d'Immigració, per regularitzar la seva situació al país, i ser objecte d'una ordre d'expulsió administrativa. L'home va ser arrestat per desobeir-la, en trobar-se en territori andorrà.