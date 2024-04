Traslladen a l'hospital el jove que havia desaparegut dilluns

Andorra la VellaLa policia ha trobat el jove desaparegut a Encamp des de dilluns passat. Després de diversos dies d’intensives recerques i la col·laboració ciutadana, l’home de 26 anys ha estat localitzat en bon estat de salut. El seu parador es va descobrir gràcies a l’ús de gossos de rastreig i a la coordinació entre els efectius policials i els serveis de circulació locals. La família, que havia perdut el contacte amb ell des del migdia del dia de la seva desaparició, ha rebut la notícia amb gran alleujament. L’han trobat a la muntanya de Les Bons, i, malgrat estar en bon estat de salut, per precaució, l’han traslladat a l’hospital per a una avaluació mèdica completa. La policia continua investigant els detalls de la desaparició i s’han destacat l’eficàcia dels mecanismes de recerca en casos d’emergència com aquest.