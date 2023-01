Trobada morta una dona de 57 anys a la Massana

La MassanaLa policia ha informat que han localitzat una dona morta al seu domicili de la Massana. Els agents van ser alertats per l'exparella de la difunta, de 57 anys, qui no la localitzava des de feia dies i es van desplaçar a l'immoble, situat a l'avinguda Sant Antoni, on la van trobar morta, aparentment, per causes naturals. Els membres del cos d'ordre van requerir el suport dels bombers per obrir la porta de l'habitatge.