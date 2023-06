Xoca contra tres cotxes aparcats amb positiu en alcoholèmia i carnet retirat

EncampLa policia ha informat aquest dissabte d'un accident aquesta passada nit de Sant Joan a la carretera dels Cortals d'Encamp. Els agents han rebut l'avís a les 23.30 hores, quan un vehicle Volkswagen Golf, amb matrícula andorrana, ha impactat contra tres cotxes més que estaven aparcats en un dels marges de la calçada, dos amb matrícula andorrana i un amb placa espanyola.

El conductor, de 44 anys, que ha resultat ferit lleu, ha donat positiu al control d'alcoholèmia amb una taxa de 2,13 g/l. Ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l'alcohol i com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per fer-ho amb el permís retirat.