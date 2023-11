'El Xokas' diu un altre youtuber 'cabron' per agrair un premi en català

Andorra la VellaEl youtuber conegut a internet com el Xokas torna a estar en el centre de la polèmica pels seus comentaris. Es trobava en directe comentant la gala dels Premios Ondas, que entrega cada any el grup de comunicació espanyol PRISA (Cadena Ser, el País entre altres), i on la Kings League ha estat premiada com a millor programa d'entreteniment.

Un dels integrants del projecte, l'streamer Gerard Romero, va decidir dir unes paraules en català, el que va provocar la reacció del Xokas dient que és un "cabron". Fins aquí podria haver quedat en anècdota, però continua els seus desafortunats comentaris assegurant que "li fot molt" que en aquesta mena d'esdeveniments "en què tothom parla castellà" decideixi fer-ho en la seva llengua materna. "A mi m'encanta que parleu en català, però feu-ho entre catalans", assegura la figura mediàtica de Twitch per clausurar les seves rumiades paraules.