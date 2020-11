Més de 3.000 alumnes d’Andorra, l’Alt Urgell i Balaguer a la 9a Setmana de cinema espiritual

Més de 3.000 aules d'entre cinquè de primària i segon de batxillerat han gaudit aquests darrers cinc dies de la 9a Setmana de cinema espiritual, un esdeveniment que organitza la delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell conjuntament amb els professors de religió. Durant aquesta setmana han pres part de l'activitat alumnes de l'Alt Urgell i Balaguer, mentre que al voltant de 1.900 estudiants han estat provinents de centres dels tres sistemes educatius del Principat. Segons ha detallat el delegat d'Educació del Bisbat d'Urgell, Pepe Chisvert, es tracta d'una xifra de participació semblant a la dels darrers anys, malgrat que el format per enguany s'ha hagut d'adaptar.

Tradicionalment, els alumnes es desplaçaven en autocar fins als Cinemes Illa Carlemany i, a banda del visionat de pel·lícules, l'activitat oferia la possibilitat de relacionar-se i intercanviar opinions i experiències amb altres joves de la seva mateixa edat. La situació sanitària ha obligat que per aquesta ocasió la reproducció dels films s'hagi fet a les aules, sempre respectant les unitats de convivència. En concret, els alumnes de 5è i 6è de primària han visionat 'Mia y el león blanco', els de primer i segon d'ESO han vist 'Corre como una chica', i els estudiants de tercer i quart d'ESO i batxillerat han gaudit de la pel·lícula 'Especiales'.

Cal destacar que per cinema espiritual s'entén aquell que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre el sentit de la vida, les relacions personals i els camins de l'amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa. A les escoles s'han treballat els diferents valors per completar posteriorment una sèrie de guies didàctiques.

Per aquells alumnes que han estat confinats a casa aquesta setmana a causa de la Covid-19, el professorat de cada centre ha ajudat al fet que també hagin pogut visionar les pel·lícules des de casa seva. Chisvert ha declarat que tant en aquest esdeveniment com en el Canòlich Music, l'equip organitzador ha vetllat perquè es pugui continuar celebrant, ja que aquest és l'any "on més convenia oferir continguts didàctics". Des del Bisbat d'Urgell es té clar que cal reinventar-se i "adaptar les activitats a la situació de la pandèmia".