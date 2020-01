Més de 1.200 persones no s'han perdut 'Els Pastorets' de Sant Julià

Fins a 1.256 persones han assistit a les quatre funcions d''Els Pastorets' de Sant Julià de Lòria, una tradició que ja ha arribat a la 26a edició. Tal com han confirmat des de l'organització aquest dilluns, els dies on hi ha hagut una major presència de públic han estat el dia de l'estrena, el passat 26 de desembre, i la funció celebrada aquest vespre, on s'han aplegat 332 persones. La representació, que un any més ha estat dirigida per Juanma Casero i Irina Robles, ha comptat amb la participació de 150 persones.

La proposta d'aquest any era innovadora, ja que la posada en escena ha estat molt diferent de la que s'ha representat els darrers anys. La voluntat era defugir del camí clàssic de l'obra, i així ha estat. La proposta ha agradat al públic i els aspectes tractats durant les funcions s'han basat en l'actualitat, donant més força que mai a l'infern i els personatges que el conformen.

Tot i que la presència de públic ha estat més baixa durant les representacions celebrades el 28 de desembre i el 4 de gener, el cert és que el Centre cultural i de congressos lauredià ha estat testimoni d'una bona entrada aquests dies, registrant l'arribada de 300 i 283 persones respectivament.