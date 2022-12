Andorra la Vella construirà un pas elevat sobre el Jaciment de la Margineda el 2023

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura, el comú d'Andorra la Vella i Molines Patrimonis han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar i millorar la difusió i conservació del Jaciment de la Margineda, una de les zones arqueològiques més importants del país declarada com a bé d'interès cultural el 2009. Així, l'acord també preveu la construcció per part de la corporació comunal d'un pas elevat sobre l'estructura que permeti el trànsit de persones, millori la visibilitat, i esdevingui un enllaç per al futur itinerari cultural que s'allargarà des del pont de la Margineda fins a l'Espai Columba.

Precisament, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat que el comú és propietari d'una parcel·la d'uns 6.000 metres quadrats a tocar de la roureda de la Margineda i, per tant, "la idea és poder fer aquesta connexió des del camí dels Artells de Santa Coloma fins a arribar a la zona del jaciment podent passar-hi per sobre mitjançant aquesta passarel·la". Paral·lelament, la corporació també té la voluntat de crear una mena de parc natural a la roureda. Això sí, respectant l'entorn i deixant de banda la instal·lació de grans infraestructures. "Tot això ha de permetre fer aquest itinerari i donar a conèixer el jaciment", ha afegit.

La finalitat de la intervenció, que s'espera que sigui una realitat al llarg del 2023, és que es pugui accedir a aquest espai boscós tant des del renovat tram sud de l'avinguda d'Enclar, com des d'una connexió directa que s'adequarà des del poble de Santa Coloma. A hores d'ara el comú ja ha encarregat el projecte i no preveu un cost excessiu en la intervenció, ja que es tracta d'un projecte "molt simple".

Per la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha indicat que el Jaciment de la Margineda és un bé que s'ha incorporat en la desena de testimonis que formen part de la candidatura de béns materials que es presentarà a la Unesco el 2025. En aquest sentit, ha dit que el conveni signat aquest dimarts també té com a objectiu que cadascuna de les parts -el Govern, el comú de la capital i Molines Patrimonis- treballi per fer possible un pla director i un pla de gestió del jaciment que permeti posar-lo en valor i "apropar-lo a la ciutadania". De fet, ha manifestat que Molines Patirmonis, societat que gestiona el jaciment, ha realitzat entre el 2007 i el 2015 fins a vuit campanyes arqueològiques que han donat com a resultat troballes que evidencien més de 3.500 anys de presència humana en aquesta zona.

Finalment, el director general de Molines Patrimonis, Pascual Gràcia, ha manifestat que era voluntat de totes les parts redactar un nou conveni per donar encara més valor al jaciment tenint en compte que l'anterior, signat el 2012, s'havia "quedat desfasat". Ara el nou text preveu més accions futures com és el cas d'impulsar el pla director i el de gestió o la coberta del jaciment.