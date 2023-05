Andorra la Vella crea un premi d'escultura per seguir 'alimentant' d'art el parc Central

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella organitza el premi Andorra la Vella d'escultura urbana, un concurs que servirà per escollir una obra que posteriorment serà ubicada al parc Central. Els objectius, tal com ha posat en relleu el cònsol major, David Astrié, és "potenciar la creació artística i consolidar el parc Central com a espai cultural al costat del centre d'art" i "posicionar els espais urbans com a epicentre de l'art contemporani". El premi estarà dotat amb 6.000 euros i a més s'estableix un màxim de fins a 14.000 euros en despeses de producció de l'obra. El concurs està obert a artistes tan professionals com emergents del país i el termini per presentar les obres serà l'1 de setembre.

Tal com ha explicat el cònsol menor, Miquel Canturri, l'obra guanyadora s'instal·larà al parc Central, amb la voluntat que sigui "un centre d'art a cel obert". Fins ara en aquest espai ja hi ha instal·lades sis peces d'artistes del país: Àngel Calvente ('Bust de Filipines'), Rafael Contreras ('La Cadireta'), Judit Gaset ('...El vent recull l'univers infinit'), Nerea Aixàs ('Homenatge al voluntariat'), Emma Regada ('Jo en tu') i la recentment instal·lada 'Nu femení sedent o Mari Carme', de Josep Viladomat. Canturri ha justificat que és "lògic" que es faci un concurs per escollir l'obra que s'ha d'ubicar al parc Central, ja que "els polítics estem per fer política i no de jurats o dir qui pot estar i qui no" i ha afegit que d'aquesta manera és més "lícit i transparent" el procés pel qual s'escullen les peces exposades.

El concurs tindrà caràcter biennal, tal com ha comentat el cònsol major, i les obres hauran de ser inèdites i d'art contemporani. Canturri ha desitjat que aquest concurs tingui "continuïtat".

Tal com s'ha esmentat, recentment ha estat traslladada l'escultura de Josep Viladomat de la rotonda de la Baixada del Molí al parc Central perquè des de la corporació es considera que té "més coherència" que estigui en aquest espai i el cònsol menor ha defensat que es pugui fer "un recorregut" per l'art del país des de Viladomat als nous artistes.

Astrié ha reivindicat que el parc Central és cada vegada un espai més freqüentat i ha esmentat els canvis que s'hi han anat fent des de la retirada de la tanca, a l'obertura en concessió de l'espai de restauració o la substitució de tots els jocs infantils que ara mateix està en marxa. A més, ha recordat que aviat la Xarranca disposarà d'un espai on dur a terme les seves activitats i la remodelació del centre d'art que el comú va cedir al Govern.