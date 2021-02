Les cicatrius de les imatges a través de la visió Joan Fontcuberta, recollides a l’exposició ‘Kintsugi’

Sant Julià de LòriaL'espai expositiu de la Fundació Reig ha inaugurat aquest dijous la mostra 'Kintsugi', una exposició del fotògraf català Joan Fontcuberta que mostra les afectacions del pas del temps i les males condicions de conservació dels negatius d'imatges d'arreu del món. L'artista ha explicat que el 'kintsugi' és una tècnica tradicional japonesa que consisteix en reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d'or.

Així, lluny d'intentar dissimular aquestes divisions, el que es pretén és emfatitzar-les i "mostrar que aquelles cicatrius formen part de l'experiència de la vida". Precisament, aquesta és la idea amb la qual ha treballat el fotògraf en els documents fotogràfics exposats. "Jo vaig a buscar aquests negatius que no ens donen una referència de la realitat, sinó que incorporen uns elements nous que, a poc a poc, van agafant espai colonitzant la imatge i expulsant el que hi havia de memòria", ha ressaltat.

Fontcuberta també ha posat en relleu que les imatges, extretes de l'Arxiu Nacional d'Andorra i d'altres arxius fotogràfics de països com Mèxic, França, Cuba, Alemanya o Espanya, "es presenten no com a elements inerts, sinó com a ens vius i dotats d'un cert metabolisme". És per això que l'artista destaca que la bellesa de les imatges és dins de la persona que ho mira i, aquest fet, és precisament el que busca. "L'interessant per a mi no és produir, sinó prescriure sentit sobre allò que ja està produït", ha afegit.

No es tracta, per tant, d'una creació artística que comença des de zero, ja que aquest treball ha consistit en "reciclar allò que tenim a l'abast perquè tingui una nova vida". D'aquesta manera, el treball tècnic se centra en trobar els negatius adequats i, normalment, "el que faig és fotografiar un fragment d'un negatiu que es troba amb unes característiques que em resulten plausibles".

L'exposició compta amb una mostra de 38 imatges que estaran obertes al públic fins al pròxim 2 de maig. A més, cal recordar que l'autor oferirà un taller gratuït, per a un màxim de dotze participants, per conèixer i debatre les pràctiques arxivològiques com a metodologia per a l'art contemporani i la literatura.