Una de les col·leccions més completes de Toulouse-Lautrec, al CAEE

Escaldes-EngordanyUna exposició de gran qualitat que torna a fer palès el compromís d'Escaldes-Engordany amb la cultura. D'aquesta manera, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha definit la nova exposició al voltant de la figura de Toulouse-Lautrec que des d'aquest dijous, i fins al proper 25 de setembre, acull el CAEE. La mostra consisteix en un recorregut pels gravats de l'artista en una exposició que transportarà el públic a la bohèmia de Montmartre del tombant de segles, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.

Segons ha explicat la comissària de l'exposició, Rosa Perales, les obres provenen d'una col·leccionista italiana i daten del 1927. De fet, són unes obres "d'edició limitada" i una col·lecció "de les més completes" de l'artista per la seva varietat. Al llarg de la seva carrera, Toulouse-Lautrec va "pintar l'ésser humà en totes les seves dimensions", així com tot allò que "té a veure amb les relacions humanes". Conegut per la representació de la vida nocturna parisenca de finals del segle XIX centrada en les dones, l'artista, segons Perales, "mostra el món des d'un punt de vista personal, però també objectiu", la qual cosa representa un repte que no tots els pintors de l'època aconseguien assolir. Una de les particularitats de la seva obra és que aconseguia "desfigurar" les cares dels personatges gràcies a la reproducció d'ambients amb llums artificials.

A banda de l'exposició, des del CAEE també s'han dissenyat una sèrie d'activitats per a petits i grans que s'allargaran durant els mesos d'estiu. D'aquesta manera, tal com ha detallat la responsable de l'equipament, Ruth Casabella, s'organitzaran visites guiades nocturnes els dies 6 de juliol, 3 i 31 d'agost, i 14 de setembre, a les 20.30 i a les 22 hores. També s'ha dissenyat un taller de tast d'absentes, beguda clàssica que acompanyava els artistes d'aquesta època, que tindrà lloc el 17 d'agost i el 17 de setembre a partir de les 20.30 hores a càrrec d'Aitor Estela.

Així mateix, els infants també trobaran el seu lloc al CAEE gràcies a l'organització de tallers d'art per a joves d'entre 6 i 11 anys i un altre adreçat a famílies sota el títol 'Can Can per a famílies', que tindrà lloc el 25 de setembre a les 17 i a les 18.30 hores. Com a punt destacat, Casabella ha manifestat que el CAEE ha preparat una visita guiada per l'exposició "en clau de gènere", on s'abordaran aspectes com la prostitució, els bordells i la malaltia de la sífilis, presents també en la vida de Toulouse-Lautrec.

En totes les activitats les places són limitades, per la qual cosa els interessats poden reservar cita per telèfon (802-225) o bé per correu electrònic (centreart@e.e.ad).