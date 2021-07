El concert de Guetta no perilla

CanilloEl ministre de Turisme, Jordi Torres ha confirmat aquest divendres que "no corre perill el concert de David Guetta". El ministre ha comentat que la cancel·lació del que s'havia de fer aquest dissabte amb DJ Snake substituint Texas ha obeït més a un tema comercial. "Gairebé un 80% de les entrades que es van vendre per Texas se n'ha demanat la devolució, i amb només una setmana, les ventes de DJ Snake eren baixes. El postposem 12 mesos sense cap cost addicional". A més a més, Jordi Torres ha indicat que ahir es an trobar responsables d'Andorra Turisme i Salut, per tal d'abordar nous protocols de cara al darrer concert que permetin evitar els incidents i botellons que hi van haver al poble de Soldeu en l'actuació de Don Diablo.