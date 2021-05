Conclouen els treballs arqueològics previs a la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura i Esports, a través del departament de Patrimoni Cultural, continua avançant en els treballs previs per a la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar. Entre els dies 4 i 11 de maig s’ha dut a terme una intervenció arqueològica a la zona amb l’objectiu d’acabar amb el desenrunament dut a terme entre els mesos de juny i juliol de 2020 i preparar la futura reconstrucció d’aquest bé històric.

La intervenció ha estat realitzada per l’equip del departament de Patrimoni Cultural en coordinació amb l’equip redactor del projecte de reconstrucció del campanar dirigit per l’arquitecte Axel Letellier i que compta amb els arquitectes Carles Brull, Lluís Ginjaume i Gerard Veciana.

L’actuació responia al fet que l’estat de la base del campanar dificultava la reconstrucció a partir de les filades conservades, i a la necessitat de fer un estudi geotècnic per tal d’avaluar l’estat del subsòl, el qual es durà a terme al juny.

La intervenció ha servit per comprovar l’estat actual del parament interior de la part sud-est, que està en un pitjor estat que la resta, amb una descohesió de la fàbrica i una pèrdua de la posició original de les pedres de les dues filades inferiors del parament exterior. Paral·lelament s’ha dut a terme la documentació fotogràfica sistemàtica de tot el procés.

Actualment, la comissió d’experts que segueix la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç està revisant l’avantprojecte que l’equip d’arquitectes encapçalat per Alex Letellier ha lliurat a Patrimoni Cultural. Al llarg de la primera setmana de juny, els arquitectes faran l’estudi geotècnic del sol d'implantació del campanar i a finals de juny hauran de lliurar el projecte executiu de reconstrucció d’aquest bé històric i el Govern podrà licitar les obres, que està previst que sigui per la via d'un concurs nacional.