Cultura organitza un seguit de propostes per passar el Nadal als museus

Andorra la Vella'Aquest Nadal, museus!'. Amb aquest lema el ministeri de Cultura i Esports, a través de l'àrea de Museus i Monuments, ha impulsat un seguit d'activitats per incentivar a la ciutadania del país a passar les festes als museus. Les propostes són per a tots els gustos i s'inicien aquest proper 15 de desembre amb l'ambientació de les cases museu de Casa Rull i de Casa Areny-Plandolit per explicar les tradicions que es vivien a Andorra en èpoques passades. Així del 15 de desembre i fins al proper 8 de gener s'hi podran veure costums que s'han perdut i d'altres que han anat evolucionant.

El 18 de desembre es proposa una doble activitat. Al matí, a l'Espai Columba, un taller d'elaboració de corones de Nadal, a càrrec de Ko&Ko, per aprendre a guarnir l'habitatge utilitzant materials naturals. A la tarda, els professionals de la gestió cultural tenen una cita ineludible al Museu Casa d'Areny-Plandolit. ICOM Andorra i l'Associació de Museòlegs de Catalunya hi presentaran el quart manual de l'associació: Planificació estratègica de museus i centres patrimonials.

Del 22 de desembre al 9 de gener, al vestíbul del Museu Casa Rull, es podrà veure una instal·lació feta per Daniel Arellano. Usant clips de Playmobil i un videoprojector, es presentarà com és l'Andorra més rural. Aquesta exposició temàtica posa en relleu les tasques del camp, en un entorn marcat pel pas de les estacions. Finalment, es proposen dues edicions del joc d'escapada 'L'enigma de l'escriptor', el 23 desembre i el 4 de gener. La voluntat és que els participants es puguin posar a la pell de Joan Peruga mentre es documentava per escriure la novel·la 'Últim estiu a Ordino'. És una activitat ideal per anar al museu en família i amics i fer-hi un apropament lúdic. Tota la informació es troba a museus.ad i agenda.ad.