Escaldes-Engordany 'descentralitza' el Sant Jordi

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha apostat aquest any per 'descentralitzar' la fira de Sant Jordi i, d'aquesta manera, es passa d'un sol punt a tres amb una proposta, també, al Prat del Roure. D'aquesta manera, es passa de l'escenari tradicional, a la plaça Coprínceps, a tres punts en què els ciutadans podran trobar, a més de les tradicionals parades de llibres i roses, tallers infantils per als més petits, artesania i art en viu. Els punts en què es desenvoluparà la fira seran la plaça de les Pubilles, la plaça Lalín i el parc de la Mola. La cita es podrà visitar entre les deu del matí i les vuit del vespre.

Tal com ha explicat el conseller de Vida Cultural del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, fer aquesta organització ha tingut "una certa complexitat", ja que ha recordat que només en els tallers infantils que es faran per a les escoles es mobilitzarà a 300 infants. Aquestes propostes pedagògiques, que tal com ha recordat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, és un dels trets diferencials del Sant Jordi escaldenc, es faran al parc de la Mola entre les 10 i les 13.30 hores i de les 14 a les 16.30 hores i continuaran per a les famílies en general a partir de les 16.30 hores i fins a les 18 hores. Garcia ha destacat que "un dels reptes després del Sant Jordi virtual de l'any passat" era "tornar a sortir i fer un Sant Jordi al carrer, perquè la gent pugui tenir contacte amb el llibre i la rosa" i que hi hagi aquest retrobament dels ciutadans amb aquesta tradició.

Com s'ha esmentat, hi haurà aquests tres punts en què els ciutadans podran trobar diferents propostes. Així a la plaça de les Pubilles es podrà trobar artesanes que oferiran els seus productes; a la plaça Lalín hi haurà les editorials. I al parc de la Mola, a banda dels tallers infantils, s'hi trobaran els espais demostratius com el del taller tèxtil i de vidre i el del concurs dels punts de llibre i els espais comunals, com la biblioteca comunal. En aquest punt, a més, es podrà viure art en directe, ja que hi ha prevista una 'perfomance' en directe d'Emma Regada que "recull la subtilesa del Sant Jordi", tal com ha explicat Closa. També, al llarg del dia, demostracions de Murals DFP.

I un dels actes "més vistosos" del Sant Jordi escaldenc serà l'espectacle 'El petit Dalí i el camí cap als somnis' de la companyia Viu del Teatre, que es representarà en diferents passis a la sala Part del Roure a partir de les 18 hores. En aquest cas, cal reserva prèvia tot i que l'entrada és gratuïta. En finalitzar l'espectacle, es farà el lliurament del 20è concurs dels punts de llibre de Sant Jordi.