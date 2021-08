La font del parc de la Mola es converteix en un escenari de dansa

Escaldes-EngordanyLa història vincula estretament l'aigua amb la parròquia d'Escaldes-Engordany i és precisament aquest element el fil principal de la 'performance' que ha obert aquest dilluns al Parc de la Mola, el cicle de dansa del 37è Festival Colors de Música 2021. 'Aigua font de vida', interpretat per la ballarina, Emma Regada, i el músic de Handpan, Arnau Calvet, és un homenatge a les antigues bugaderes d'Escaldes a través d'una fusió de música, aigua i vidre. Regada sempre havia volgut ballar dins una font, "era com un desig", diu, "les fonts m'atrauen i fa temps que volia fer un espectacle en aquesta font del Parc de la Mola". Tenia l'escenari i tenia la dansa a la ment, però li faltava la música, i aquí és on va entrar el Handpan de Calvet, un instrument creat a principis del 2000 i que recorda al soroll que fa l'aigua quan cau en forma de pluja. Regada explica que va posar anuncis per tot arreu "perquè buscava algú que el toqués, i finalment una tercera persona em va posar en contacte amb l'Arnau", que fa tres anys toca l'instrument.

Tots dos van presentar la proposta al comú d'Escaldes-Engordany, i va ser acceptada per interpretar-se en aquest espai tan particular. "No és un espai escènic molt convencional i creiem que era ideal per remarcar com d'important ha estat l'aigua en la nostra història", recalca Calvet; "és molt original i la voluntat és precisament transmetre aquesta originalitat".

Les pròximes cites dansaires al Parc de la Mola, les quals són gratuïtes, seran el pròxim dilluns 9 d'agost. L'espectacle 'Work in progress', una coreografia de Marc Güell acompanyada de l'espai sonor de Marco Michelângelo. El dilluns 16 d'agost serà el torn de Rosa Maria Herrador i Eolo amb 'Asèptic' i Borja Fernández amb 'Los pasos perdidos', dues propostes plenes de bellesa i revolta. Finalment, la temporada de dansa es tancarà el dilluns 23 d'agost amb 'Credere', un espectacle de dansa i música a càrrec de L'Escena Nacional d'Andorra.

El comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat al llarg de tot l'estiu fins a trenta esdeveniments culturals i lúdics amb diversitat d'espectacles. L'oferta, que s'allargarà fins al setembre, té multitud d'opcions de gèneres, i horaris per abastar les preferències de tots els públics.