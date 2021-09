Homenatge musical a la gent gran abans d'iniciar el nou curs a L'espai

Escaldes-EngordanyEls usuaris de L'espai encetaran aquest dilluns 20 de setembre un nou curs. Abans de reprendre l'activitat, que després d'un any i mig permetrà al col·lectiu de la gent gran tornar-se a retrobar de manera presencial, la Fundació Crèdit Andorrà, en el marc de la nova temporada del programa 'Envelliment Saludable', ha organitzat aquest dimecres al matí un concert per homenatjar el paper d'aquest col·lectiu durant la crisi sanitària, ja que, tal com ha manifestat la directora de l'entitat, Francesca Ros, "són qui més han patit durant tot aquest temps".

Homenatge de la Fundació Crèdit Andorrà al col·lectiu de la gent gran

Sota el títol 'Música per la memòria', un quintet de corda de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) ha interpretat a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany un programa amb cançons tan conegudes com 'Angelitos negros', 'Dos gardenias', 'Bésame mucho', 'El reloj', 'Madrecita' o 'Mira que eres linda', entre d'altres. Durant l'actuació, a més, també s'ha narrat una història centrada en l'amor i el pas del temps a través de les paraules del Bartolí i la memòria de la Dèlia, cristal·litzades en les seves cartes d'amor.

Ros ha indicat que es tracta d'un concert que ha de servir per transportar la gent gran a la seva joventut: "És el nostre regal perquè tots continuïn estant bé i tot tiri endavant", ha explicat, recordant que el lema de la Fundació "és estar al costat de les persones", un fet que, malauradament, "la Covid ens ha impedit".

Inici del nou curs a L'espai

Pel que fa al curs que s'encetarà la setmana entrant, la directora de la Fundació Crèdit Andorrà ha manifestat que el centre de les formacions continuaran sent les noves tecnologies, "però al voltant d'això hi ha tot un seguit d'activitats que pretenen fomentar l'envelliment saludable d'una manera integral", sigui a través de xerrades sobre nutrició o entrant al detall pel que fa a continguts informàtics.

Enguany també continuaran les formacions relacionades amb els idiomes. Com a novetat, a més, els usuaris de L'espai podran assistir aquest curs a classes de xinès, que complementaran les ja habituals d'anglès, català i francès. Tanmateix, continuaran oferint-se les sessions d'història andorrana.

Aquesta temporada també es continua apostant per la formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L'espai. De fet, Ros ha manifestat que les sessions penjades al canal de YouTube de la Fundació acumulen en l'actualitat al voltant de 25.000 visualitzacions.