Imatges amb "cicatrius" que mostren "la bellesa de les imperfeccions"

Sant Julià de LòriaPaisatges, les muntanyes, les valls andorranes, escenes de la vida social, cerimònies, actes públics on hi ha personatges públics –la majoria polítics– d'una certa projecció i que poden ser reconeguts. Això és el que es pot trobar en el llibre ‘Kintsugi’, de Joan Fontcuberta, que s'ha presentat aquest dimecres a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià davant d'una vintena d'assistents. "Es tracta d'una obra d'artista on hi ha un relat visual al voltant de la idea de la ferida, amb la imatge amb unes cicatrius, que al guarir-se parlen de l'experiència viscuda, que no s'ha de desestimar sinó al revés, ja que és una manera de mostrar la bellesa de l'experiència i de les imperfeccions", ha explicat Fontcuberta.

El llibre, editat per RM, reflecteix l'exposició que porta el mateix nom i que es pot visitar a la sala temporal del museu Fàbrica Reig fins al 2 de maig. Tant el llibre com l'exposició recullen una selecció de fotografies de la sèrie 'Trauma', provinents d’arxius fotogràfics d’arreu del món, sobretot de l’Arxiu Nacional d’Andorra, que l’artista ha visitat a la recerca d’imatges malmeses: positius o negatius antics, deteriorats físicament o químicament, que constitueixen un terreny en què es barallen el temps i la memòria. Segons Fontcuberta, "aquestes fotos lluiten entre retenir el record i aquesta mena de càncer que va ocupant la imatge i fent fora la memòria fotogràfica, i això crea com una mena de joc visual una mica fantasmagòric".

El llibre, concebut per Joan Fontcuberta i dissenyat per Hermanos Berenguer, és una edició especial amb enquadernació japonesa que segueix l'esperit de la mostra, inspirada en la poètica inherent al 'kintsugi', que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or. "Veurem imatges abstractes on a través de les tenebres encara reconeixem paisatges, cares o edificis que ens remeten a la realitat històrica andorrana", ha afegit.