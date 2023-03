El Jambo Street Music celebrarà la desena edició entre el 15 i el 17 de juny

Andorra la VellaEl Jambo Street Music Andorra la Vella arriba aquest any a la desena edició i ho farà entre el 15 i el 17 de juny. En aquell cap de setmana, doncs, seran diversos els grups musicals que ompliran de música diferents punts de la parròquia. El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat a Boïc Estratègia En Marketing SL-Aymara l'organització de la cita i l'empresa rebrà uns honoraris de 62.700 euros per l'encàrrec.

Cal recordar que el Jambo s'organitza habitualment al mes de juny i que és una cita que porta diferents actuacions musicals per a tots els gustos i públics al centre històric d'Andorra la Vella. Aquest any la cita veu incrementat el seu pressupost, ja que l'any passat l'adjudicació es va fer per un import de 52.250 euros.

L'any passat van tenir lloc 38 actuacions en set espais diferents del centre històric (carrer Anna Maria Janer, places Guillemó, del Poble i del Consell, el cap del Carrer i les placetes Monjó i Sant Esteve), recuperant així les places petites del barri, després de la pandèmia. El festival va implicar la participació de 45 grups, la meitat dels quals del país, i més de 500 músics, que al llarg de tres dies van oferir una gran varietat d'estils musicals.