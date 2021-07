L'Andorra Mountain Music cribrarà tots els assistents

Andorra la VellaTot el públic assistent a l'Andorra Mountain Music haurà de passar les hores prèvies als concerts per dos punts de control i cribratge que s'han habilitat a Andorra la Vella i al Tarter. Allà, hauran de verificar la seva situació sanitària, ja sigui acreditant una prova TMA/PCR o de tests d'antígens negativa o la pauta de vacunació. En cas que no es compleixin aquests requisits, hauran de passar una prova de tests d'antígens ràpids que se'ls farà en aquests dos punts i que serà gratuïta. Els punts estaran habilitats a la plaça de Braus d'Andorra la Vella i a l'aparcament del Tarter. Des d'Andorra Turisme han demanat als assistents anticipació per evitar aglomeracions tot just abans del concert. També es recorda que a Soldeu no hi haurà cap punt de control.

D'aquesta manera, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, i el director de Producte i Nous Projectes, Enric Torres, han presentat aquest dijous el dispositiu que es farà servir abans dels tres concerts que queden del festival. Així, ja aquest divendres i dissabte estarà en marxa i suposarà que els assistents al concert de Bob Sinclar hauran de passar per un d'aquests dos punts per poder rebre una polsera que els donarà accés al recinte on es fa l'actuació. D'aquesta manera, si es presenta un certificat que acrediti una PRC/TMA feta les 72 hores abans del concert, o un test ràpid negatiu amb un màxim de 24 hores certificat per un laboratori o una farmàcia, o es presenta el certificat de vacunació completa que acrediti que ja fa més de catorze dies que s'ha rebut la segona dosi, o si es presenta el certificat digital Covid de la UE, no caldrà fer-se el test d'antígen. En cas contrari, la persona serà sotmesa a aquest cribratge de forma gratuïta.

Tal com s'ha esmentat, hi haurà dos punts oberts per a acreditar l'estat sanitari i rebre la polsera que dona accés al concert. El de l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella obrirà ja aquest divendres a les sis de la tarda i estarà operatiu fins a les deu de la nit. L'endemà, obrirà portes de les nou del matí a les cinc de la tarda. Pel que fa al punt habilitat a l'aparcament del Tarter, obrirà dissabte de les deu del matí a les vuit del vespre. Torres ha fet una crida que "la gent s'anticipi" i per això ha demanat "fermament" a les persones que viuen a Andorra que vagin ja aquest divendres a la plaça de Braus per "permetre" que el segon punt habilitat sigui utilitzat més pels turistes. El test i el control al Tarter es farà dins el vehicle mentre que a Andorra la Vella es farà a peu. En aquest darrer cas hi haurà uns punts habilitats exclusivament per al concert. Budzaku també ha afegit que no hi haurà la possibilitat de fer reserva prèvia i que el control i cribratge es farà per ordre d'arribada.

El director general d'Andorra Turisme ha incidit en el fet que les mesures sanitàries s'han hagut d'adaptar atenent a la situació actual de la pandèmia i que "lamentablement" no es poden preveure a l'avança i que aquesta logística, que compta amb la col·laboració del ministeri de Salut, de l'oficina Covid i de la Creu Roja, s'ha habilitat en "temps rècord". També ha destacat que s'espera una "afluència molt alta" al concert, que pot estar al voltant de 3.500 persones, per la qual cosa ha reiterat la necessitat que la gent passi per aquests punts amb antelació.

Per informar el públic s'ha enviat un correu electrònic i també s'ha comunicat als allotjaments turístics, perquè facin arribar el missatge. A més, hi haurà rètols a les carreteres d'accés al país que recordaran aquestes noves mesures i es difondran a través de les xarxes socials. Les entrades que es comprin a partir d'aquest dijous també inclouran la informació sobre aquests controls i a la web també s'hi fa constar.

La mascareta dins el recinte serà obligatòria i es mantenen els punts de restauració, on es permetrà el consum.

Tot i aquestes noves mesures, Budzaku ha destacat que creuen que no hi haurà cancel·lacions i ha remarcat que "és una seguretat extra".

