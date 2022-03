L'Andorra Sax Fest estrenarà tres obres en la novena edició

Andorra la VellaL'Andorra Sax Fest, que se celebrarà del 9 al 16 abril, arriba a la novena edició i s'espera que mig miler de persones arribin al Principat durant aquella setmana. El director general certamen, Efrem Roca, ha explicat que entre els concursos de grans i joves hi ha al voltant de 100 participants, a banda d'una cinquantena de persones que vindran a fer les classes individuals, uns 20 o 30 professors, el jurat i els concertistes. "En total hi ha entre 170 i 180 acreditacions, que amb els acompanyants, són gairebé aquest mig miler de persones", ha afirmat Roca durant la presentació de l'esdeveniment cultural. Com a novetat principal d'aquesta edició hi ha l'estrena de tres obres. D'una banda, hi haurà l'obra final del Solo Competition anomenada 'Straight Ahead' i creada per Jean Denis Michat. A més, per a la categoria B del Solo Youth Sax es presenta l'obra 'Poême' de Toni Gibert, i en la màxima categoria del concurs de joves sonarà la nova composició de Jordi Griso 'Andsax'. Roca ha informat que aquesta darrera peça tindrà una versió per a piano i saxo i també una per orquestra, que interpretarà l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) durant el concert del 14 d'abril.

Aquest festival internacional compta amb participants de 24 nacionalitats, amb 76 inscripcions pel Solo Competition i 30 pel Youth Solo, i al voltant d'un 50% sempre repeteixen d'edicions anteriors. Roca ha remarcat la importància i el fet diferencial de les classes individuals amb 18 professors de prestigi. Concretament, ja s'han venut 150 de les 165 classes individuals.

Pel que fa al concurs dels grans que forma part dels certàmens musicals de la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música, començarà els dies 10 i 11 d'abril amb la primera ronda, en la qual només passaran un màxim de 18 aspirants dels 76 totals. La segona ronda se celebrarà el 13 d'abril i un total de sis aspirants podran passar a la final del concurs del dia 15 d'abril amb les actuacions acompanyades per l'ONCA. Quant al concurs pels joves, el qual estarà estructurat en cinc categories en funció de les edats, se celebrarà el 14 d'abril.

A banda, durant la celebració del Sax Fest també s'oferiran cinc concerts oberts a tota la ciutadania al Centre de congressos de la capital, que tindran un preu de cinc euros pels majors de 18 anys i de tres euros pels menors. El primer concert serà el 9 d'abril i anirà a càrrec de Chiara Cannavale, la guanyadora del Youth Sax Competition del 2021. El dia 11 Kic Barroc i Baptiste Hervin oferiran un recital de saxòfon i piano. De cara al dimarts 12, l'espanyola Elisa Urrestarazu i la suïssa Cronelia Lenzin faran un concert d'estil clàssic i contemporani. El dimecres 13 hi haurà el concert 'Impulse' fet per un quartet de música contemporània, i finalment el dijous 14 es farà el concert de l'ONCA acompanyats de solistes que estan al festival. A més, el dissabte 16 d'abril hi haurà el 'Pyrénées Walking Street Music', que serà una rua de bandes des del comú d'Andorra la Vella i al llarg de l'avinguda Meritxell. Roca ha especificat que entre les 12 i les 13 hores hi haurà un taller participatiu de percussions i entre les 16 i les 19 hores es farà aquesta cercavila amb les bandes.

Durant la presentació, Roca ha expressat que el festival no ha estat exempt al conflicte d'Ucraïna. "Vaig demanar permís al Govern perquè un professor rus vingués" i actualment se li està tramitant el visat, ha informat, afegint que segurament vindrà acompanyat d'un alumne seu. "D'altres que havien de venir, no crec que finalment puguin venir pel cost dels bitllets i la devaluació del ruble rus.", ha indicat. De fet, el guanyador de l'any passat, el rus Mikahil Kazakov, havia d'oferir un concert el 10 d'abril i finalment per una qüestió logística i de preus dels bitllets s'ha hagut d'anul·lar. D'altra banda, un participant ucraïnès i el seu mestre, sí que podran venir "perquè es van poder escapar", ha comentat Roca, explicant que se'ls hi pagarà l'hotel a Andorra durant tres dies.

D'altra banda, la cònsol major d'Andorra la Vella, ha avançat, que enguany, com a novetat, el comú donarà una beca a l'estudiant andorrà de l'Institut de Música que obtingui la millor qualificació al concurs. "És una manera de promocionar el jazz i animar els alumnes del nostre institut" perquè vegin que se'ls valora, ha detallat Marsol. Dos alumnes andorrans, dels sis que hi participen, podran optar a tenir la matrícula de l'institut gratuïta de cara a l'any vinent. A més, Marsol ha emfasitzat que "l'esdeveniment ajuda a difondre el nom d'Andorra a l'exterior".

En la presentació també han participat el director de Producte i Nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Torres ha comentat que el Sax Fest és un esdeveniment musical que ajuda al posicionament d'Andorra com una destinació d'àmbit cultural, i ha destacat el fet que el certamen surti al carrer. Per la seva banda, Riva ha posat en valor la fusió entre estudiants del país i els màxims referents del saxo en l'àmbit mundial. "Aquesta edició fusiona una part important de tot el teixit cultural del país", ha conclòs la ministra.