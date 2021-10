L'ONCA dona el tret de sortida al Cicle Cambra Romànica

MeritxellL’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la batuta del concertino director Raúl García, han estat els encarregats de donar el tret de sortida al sisè Cicle Cambra Romànica. Ho han fet amb un concert que portava per títol ‘Retorn al passat’ i que s’ha desenvolupat el santuari de Meritxell i que ha suposat, també, la primera col·laboració de l’ONCA al cicle canillenc.

El públic assistent ha pogut gaudir d’obres “de tres compositors molt rellevants per a la formació d'orquestra de cambra” com són Ottorino Respighi, Herbert Murrill i Benjamin Britten, que van “agafar música del passat i la van actualitzar al segle XX per a donar-li un toc més modern”, el que explica el títol del recital. Moments abans del concert García es mostrava convençut que el públic gaudiria de la “meravellosa música” d’aquests tres músics.

El concert de l'ONCA en el marc del Cicle Cambra Romànica

El concertino director també s’ha mostrat encantat de dirigir l’ONCA. “He vist que la formació té solidesa perquè des del primer moment es nota que toquen junts i que tenen una història com a orquestra”, ha manifestat, i ha afegit que n’havia sentit a parlar molt i que “tenia moltes ganes de conèixer-la”. “Res millor que conèixer-la podent tocar amb ells i dirigint el projecte”, ha emfasitzat. I ha destacat que tocar al santuari ha estat especial perquè compta amb una “acústica molt especial” la qual cosa fa que el públic encara en gaudeixi més del concert.

Qui també es mostrava il·lusionada amb el concert ha estat la jove violoncel·lista Olga Palou, que després d’haver completat els seus estudis musicals i haver tocat amb la Jonca s'està introduint a l’ONCA. “El fet de poder acabar (els estudis musicals) i tenir l'oportunitat d'estar aquí per mi és molt gratificant”, ha manifestat. Ha destacat que poder participar en aquest concert ha estat per a ella important “primer per l’oportunitat de poder tocar i fer música pel país”; en segon lloc per l’escenari, “un lloc emblemàtic” del país, i en tercer lloc perquè després del pas per la Jonca arribar a l’ONCA és “l’impàs de passar de jove a gran” i poder “fer coses més serioses”. Ara té ganes de “seguir avançant i progressant i totes les oportunitats que vinguin seran benvingudes".

El cicle continuarà el 23 d'octubre amb el Quartet Vivancos a l'església de Sant Cerni de Canillo.