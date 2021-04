La màgia del circ torna a Encamp

EncampEncamp torna a ser la parròquia del circ durant el mes de maig. "Després de l'èxit que vam tenir per Nadal va sorgir l'oportunitat de portar 'La aventura de Romeo'", explica el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, que destaca que l'espectacle pot ser "un revulsiu, sobretot per als punts de restauració" i per portar gent a Encamp en un mes de maig que sol ser "fluix" des del punt de vista turístic. L'espectacle és un musical amb acrobàcies i altres arts pròpies del circ de la companyia Emotiva Produccions que estarà a la parròquia encampadana fins al 30 de maig. Les dues primeres funcions, la d'aquest divendres al vespre i la d'aquest dissabte a les quatre de la tarda ja han penjat "el cartell de complet", tal com explica Marot, que ha afegit que espera que la proposta tingui bona acollida i que "el boca-orella" faci que la gent s'animi a gaudir d'aquesta història.

Amb aquesta oferta de circ la parròquia vol consolidar-se en l'oferta per al públic familiar, un tipus de proposta que, tal com remarca el conseller, "té molt bona acollida". L'espectacle que des d'aquest divendres es pot veure a la sala de festes del complex d'Encamp explica la història de Romeo i el seu somni de convertir-se en un 'xouman' de renom internacional i combina acrobàcies, humor, coreografies i cant.

El comú col·labora amb aquest espectacle cedint l'espai de la sala de festes i l'alberg de la Baronia per a l'estada dels artistes, però la comercialització de les entrades va a càrrec de la companyia. 'La aventura de Romeo' es podrà tornar a veure aquest dissabte en dues sessions, a les quatre de la tarda i a dos quarts de vuit del vespre i diumenge a les dotze del matí i a les sis de la tarda. L'espectacle s'oferirà cada cap de setmana fins al 30 de maig.