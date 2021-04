El circ arriba a Encamp

EncampL'aventura de Romeo, l'últim espectacle de la companyia de circ Emotiva Produccions arriba a Andorra a partir d'aquest divendres 30 d'abril i fins al 30 de maig. Un total de 19 funcions, concentrades els caps de setmana, en horari de tarda i migdia, que s'oferiran a Encamp.

L'espectacle de circ contemporani basat en la història de Romeo, un noi que aspira a ser un gran artista, està format per diferents números artístics que combinen les acrobàcies, l'humor, la imaginació, coreografies i un vestuari dissenyat expressament per a l'ocasió, que conjuntament amb l'escenografia, música i la il·luminació sorprendran a l'espectador, per la seva potent posada en escena.

El comú d'Encamp col·labora en la producció d'aquest espectacle amb la cessió gratuïta de les instal·lacions per a les funcions previstes durant aquest mes de maig, a la sala de festes del complex d'Encamp, "amb l'objectiu d'ampliar encara més l'oferta lúdica i cultural de la parròquia, especialment per al públic familiar", informen des de la corporació comunal.

Les entrades es poden comprar a circoelite.com i tenen un preu de 9,5 euros per als infants i de 15,5 euros per als adults.

Des del comú d'Encamp posen en relleu que els espectacles en l'àmbit cultural per a públic infantil estan tenint "molt èxit i molt bona acollida, i ja s'han convertit en un atractiu de la parròquia i del país", és per això, afegeixen, que s'ha apostat per incrementar-ne l'oferta durant aquesta primavera, oferint també "un atractiu al públic visitant".