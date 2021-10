Més de 150.000 persones han vist l'art exposat a Engolasters durant l'estiu

Andorra la VellaL'Andart ha tancat les portes de la quarta edició amb una xifra de participació que ha superat les 150.000 persones. Concretament, entre els mesos en què s'ha allargat la Biennal (de l'1 de juliol al 15 de setembre), Encamp ha donat entrada al voltant de 46.000 persones i Escaldes-Engordany a més de 110.000. L'edició d'aquest any ha exposat una cinquantena d'obres i propostes artístiques d'arreu del món.

Segons ha explicat el comissari de la Biennal, Pere Moles, "poder gaudir enguany d'activitats a l'aire lliure aptes per a totes les edats ha estat, sens dubte, un valor afegit que ha sumat adeptes a L'Andart". Aquesta conjuntura, per tant, també s'ha vist reflectida a les xarxes socials, on la Biennal ha tingut milers d'impactes, imatges compartides i reaccions de gent de dins i fora del país.

En definitiva, Moles explica que es tracta d'un any en què L'Andart, "i de retruc el país, han alimentat les pàgines de nombrosos mitjans de comunicació internacionals, que s'han fet ressò de la proposta artística andorrana".

La quarta edició de la proposta ha estat diferent de totes les anteriors. Segons el comissari, "més que mai ens hem adonat de com l'expressió artística pot i ha de ser un camí de reflexió personal i col·lectiva que ens mostri nous camins per on transitar". Així doncs, cal recordar que aquest any la figura d'Henry David Thoreau "ha estat omnipresent i ha funcionat com a fil conductor de la mostra".

Enguany, a més, el 'leit motiv' de la Biennal ha connectat el públic amb aquesta voluntat d'establir noves vies a la reflexió i a l'acció, amb la pregunta que ha servit de punt de partida pels artistes que han pres part en aquesta edició: Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?.

Tal com apunta Moles, "les respostes han estat riques i variades, i totes elles ens conviden a utilitzar l'art com una porta a la reflexió col·lectiva, tan necessària en els temps que ens han tocat viure, i a fer-ho en un entorn que ha guanyat metres quadrats respecte de passades edicions i que ha ocupat aquest any tota la zona d'Engolasters".

Finalment, el comissari manifesta que "L'Andart ha fet un gran camí fins avui. Amb moltes dificultats, en alguns moments, però aquí estem. Ara, arriba el moment de repensar des d'on es farà la propera Biennal, com volem donar a conèixer el nostre patrimoni, quin paper hi juga l'art i de quina manera estem disposats a treballar per impulsar, redefinir i posar allà on pertoca el nostre país. I això és cosa de tothom".