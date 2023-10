Ordino rep la distinció de 'Best Tourism Village' de l'Organització Mundial del Turisme

Andorra la VellaOrdino ha estat reconeguda com a Best Tourism Village by UNWTO. El segell, concedit per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), ha estat lliurat en el marc d’una gala que ha tingut lloc aquest dijous a la ciutat de Samarcanda, a l’Uzbekistan, en el marc de la 25a sessió de l’assemblea general de l’OMT. Cal recordar que la parròquia treballava des del 2021 per rebre aquesta certificació.

El BTV premia els pobles turístics que preserven la seva cultura i les tradicions, amb la integració de la diversitat, les oportunitats i la preservació de la biodiversitat a les seves localitats i entrar a formar part de la plataforma que integren els pobles que han rebut aquesta certificació significa que Ordino pugui crear sinergies amb aquestes localitats, que es potenciï la promoció, aprofitant aquest segell, i també facilita que pugui accedir a formació i a informacions d’interès turístic.

Per atorgar aquest reconeixement l’OMT ha valorat que Ordino és un “exemple de turisme sostenible i de responsabilitat ambiental”. En el marc de l’acte de lliurament de l’acreditació, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha destacat que “és el resultat d’anys de feina i planificació, on Ordino ha fet un bon treball en el disseny i el desenvolupament del model de gestió turística, del seu teixit empresarial, de l'èmfasi en la sostenibilitat i la recuperació de tradicions culturals”.

El cònsol major ha fet èmfasi en els esforços fets per desestacionalitzar l’oferta turística per poder rebre visitants tot l’any i ha manifestat que a banda de passar a formar part d’una xarxa que sense dubte servirà per potenciar la promoció de la parròquia, el segell BTV també és el reconeixement a tots aquells que al llarg dels darrers anys han treballat per un turisme sostenible.

Mortés ha estat acompanyat a la gala del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i del conseller de Turisme i Comerç de l’ambaixada d’Andorra a Madrid, ja que ambdós estan prenent part en la 25a assemblea general de l’OMT.

Per a la concessió del segell BTV, l’OMT ha valorat els recursos naturals i culturals de la parròquia i els esforços per promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, i molt especialment, les accions lligades a la Reserva de la Biosfera i l’impuls als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En definitiva, s’ha reconegut que la parròquia hagi aconseguit equilibrar el desenvolupament econòmic amb la conservació cultural i ambiental i això la faci un referent en turisme responsable i un “model a seguir en el panorama turístic internacional”.