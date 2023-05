Sant Julià destina 14.500 euros a l'escenari i la carpa de la festa major

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria destina un total de 14.525,50 euros a la contractació de la carpa i l'escenari per a la festa major. Així ho han fet públic a través d'un edicte al BOPA aquest dimecres en el qual indiquen que l'empresa adjudicatària per al lloguer, muntatge i desmuntatge d'un escenari i carpa per a la festa major d'aquest estiu ha estat MG Produccions.