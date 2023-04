Sant Julià de Lòria recupera la Fira d'Abril amb la música i la gastronomia com a protagonistes

Sant Julià de LòriaLa Colla Laurediana, l'agrupació de joves de Sant Julià de Lòria, aposta per recuperar aquest any la tradicional Fira d'Abril pels propers dies 22 i 23 als jardins de davant de la plaça de la Germandat. L'esdeveniment, segons informa l'associació aquest dijous en un comunicat, comptarà amb actes populars en què la música i la gastronomia andalusa seran els protagonistes.

Així doncs, la Fira d'Abril Laurediana serà un esdeveniment ple de diversió i pensat per a tota la família. Tant dissabte 22 com diumenge 23 es duran a terme actuacions en directe d'artistes del país com Johel Artista, Francisco Amat, Alba Cañabate i el grup de ball de flamenc 'Alendoy Flamenc Andorra'. A més, hi haurà animació en viu a càrrec de la Colla Laurediana i de Dj's convidats que posaran la música i l'ambient per a gaudir al màxim d'aquesta tradicional festa.

Per la seva banda, les propostes gastronòmiques aniran a càrrec dels restaurants Bare Nostrum, El Cantàbric i Art i Pa, que oferiran una selecció de plats típics d'Andalusia d'acord amb els moments musicals que es viuran.