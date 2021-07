Una setantena d'obres per cloure el setè Art Camp Andorra

La setena edició de l'Art Camp Andorra s'ha clos aquest dijous amb la inauguració de l'exposició que al llarg d'una setmana artistes d'arreu del món han configurat durant la seva estada a Ordino. En total, hi han pres part fins a 24 artistes de 21 països diferents, que han presentat al voltant d'una setantena d'obres. Les creacions estaran exposades a l'Era de Casa Rossell fins al proper 31 de juliol.

Segons ha detallat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, l'Art Camp és un projecte "que permet desenvolupar la col·laboració cultural entre artistes dels cinc continents". De fet, la riquesa d'aquesta iniciativa, que ja compta amb set edicions, "és que hi ha un intercanvi entre els artistes a Andorra", posicionant el Principat com un espai de diàleg i de retrobament que serveix per a la creació d'una sèrie d'obres que, després del seu pas per Ordino, s'exportaran a la seu de la Unesco i també a altres indrets on Andorra té una ambaixada.

Ubach ha assegurat que l'Art Camp és un projecte que ja està consolidat, tenint en compte que va començar a caminar l'any 2008. A més, des de la primera edició ha comptat amb el suport de la Unesco, i així s'ha exemplificat avui amb la presència a l'acte de l'ambaixadora de bona voluntat de l'organisme, Hedva Ser.

D'ara endavant, la voluntat del Govern és replicar el projecte de l'Art Camp en altres indrets del món, com ja s'està fent a Malta. Aquest fet, per tant, "permet estrènyer la col·laboració amb la comissió nacional de la Unesco a Malta" i "projectar" l'Art Camp a altres països d'arreu.

Tal com ha succeït en aquesta edició gràcies a la celebració de la taula rodona que va girar entorn de la diplomàcia cultural, la idea és organitzar esdeveniments paral·lels al projecte per donar-hi encara més visibilitat. Andorra tornarà a acollir l'Art Camp, en aquest cas la vuitena edició, l'any 2023.