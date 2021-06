Suu posa la cirereta al Consell d'infants d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl pavelló de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila ha estat aquest divendres a la tarda l’epicentre de la festa de cloenda de la cinquena edició del consell d’infants d'Andorra la Vella. Prop de 300 infants, alumnes de cinquè curs dels sis centres educatius de la parròquia, han assistit al concert de la cantautora catalana Suu, organitzat pel comú per posar el punt final al Consell d’infants d’aquest curs durant el qual han treballat i debatut projectes per millorar la parròquia.

Suu, guanyadora entre d’altres d’un Premi Enderrock com a millor artista revelació, i molt popular entre el públic jove i adolescent, ha presentat a Andorra la Vella els temes dels seus dos discos, 'Natural' i 'Ventura'.

La d’aquest divendres és una de les activitats lúdiques i gratuïtes que el comú organitza especialment per al públic infantil. El proper 24 de juny, per la Festa del Poble, se li sumarà el concert del raper català Lildami (a la plaça del Poble, a les sis de la tarda) i, de nou, el tobogan d’aigua de grans dimensions al carrer Doctor Vilanova que ja es va instal·lar fa un parell d’edicions per oferir una proposta refrescant i divertida a la canalla durant aquesta jornada festiva, recorden des del comú.