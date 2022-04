Un total de 18 participants passen a la semifinal del Solo Competition Sax Fest

Andorra la VellaPer aquesta vuitena edició del Solo Competition Sax Fest, 18 aspirants han passat a la següent fase del concurs celebrat en el marc de l'Andorra Sax Fest. En total, hi han participat 54 saxofonistes internacionals, superant la xifra de l'any anterior, tot i que el conflicte d'Ucraïna ha fet minvar la participació russa. El Sax Fest està inscrit en la Federació Mundial de Concursos Internacionals de la Música i destaca pel seu prestigi, el seu alt nivell acadèmic i la qualitat dels premis. Aquest concurs celebrarà la semifinal el dia 13 d'abril.

La primera ronda d'aquest concurs s'ha celebrat aquest diumenge i dilluns al Centre de congressos d'Andorra la Vella. Els temes que han interpretat han estat una peça en forma d'havanera de Maurice Ravel i l'estudi 1, 6 i 8 en l'estil contemporani d'Alain Margoni, com a obres obligades

Els participants han estat acompanyats de dos pianistes de prestigi internacional, experts en actuacions conjuntes amb saxòfon: Takamiro Mita i Aniana Jaime. D'altra banda, entre els membres destacats del jurat d'aquesta fase, format per catorze referents del saxo a nivell mundial, destaquen noms com Vincent David, Asya Fatayeva, Valentine Michaud, Makoto Hondo, Tomás Jerez, entre d'altres.

Segons el director de l'Andorra Sax Fest, Efrem Roca, "aquest any el nivell dels participants és encara més alt que en l'edició anterior. Es nota com els concursants cada vegada tenen un nivell d'autoexigència superior, fet que dona més renom i reconeixement al certamen i es converteix en una fita per a tots els aspirants d'arreu del món. Per a l'organització és una gran satisfacció personal i professional".