Trenta-sis músics internacionals participaran en el Gran Premi Musical Lauredià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria celebrarà entre els propers 14 i 17 d'octubre el Gran Premi Musical Lauredià, un concurs internacional centrat en la música clàssica que neix gràcies al conveni que la corporació va signar a principis d'aquest any amb l'Escola de Música Harmonia. D'aquesta manera, tal com ha anunciat aquest dimarts el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, l'esdeveniment, que se celebrarà a l'auditori Claror, ha rebut 89 inscrits (menors de 35 anys) de fins a 22 països diferents, però seran 36 els concursants que arribaran a la parròquia després de superar la fase prèvia disputada a Itàlia. Els intèrprets són procedents de països tan diversos com Rússia, la Xina, Corea del Sud, el Japó, Itàlia, França, Espanya, Portugal, el Regne Unit, Lituània, Finlàndia, Xile i Bolívia.

Segons ha defensat Majoral, amb la celebració d'aquest concurs internacional, que s'espera que perduri en el temps, la idea és donar compliment a dos objectius. El primer "és situar la parròquia al voltant de la música" i, de fet, això s'ha aconseguit gràcies a la participació registrada. El segon objectiu respon a la necessitat de dinamitzar la vila "i fer que els comerços en treguin profit", de la mateixa manera que ho fan amb la resta d'esdeveniments que organitza el comú.

Al seu torn, la directora del Gran Premi Musical Lauredià, Roser Palomero, ha destacat que no tots els inscrits "són només persones", ja que alguns d'ells són grups de cambra i, per tant, "el desplegament de gent serà bastant important". El concurs es desenvoluparà els dies 14, 15 i 16 (matí) a porta tancada a demanda del jurat. Tot i això, en les actuacions del dia 16 a la tarda sí que es permetrà l'entrada de públic, ja que en aquell moment només quedaran els sis finalistes del certamen.

Pel que fa als premis, el primer classificat guanyarà 3.000 euros i la possibilitat de participar en un cicle de quatre concerts en escenaris internacionals. El segon i el tercer classificat s'enduran xecs per valor de 2.000 i 1.000 euros respectivament. A més, també s'ha creat el Primer Gran Premi, on el guanyador optarà a un altre cicle de concerts, en aquest cas de cinc, valorats en 5.000 euros. Aquestes actuacions, segons ha detallat Palomero, tindran lloc en localitats com Itàlia, Valladolid o Barcelona. "Els concursants vénen a guanyar sobretot els cicles de concerts", ha reconegut la directora del concurs.

De cara a properes edicions, Palomero ha manifestat la voluntat d'obrir Gran Premi Musical Lauredià a "altres tipus de música", permeten així poder acollir artistes d'altres gèneres com el gòspel, el rock o el jazz.

Transferències del Govern

Després de la resposta del Govern als comuns respecte de les transferències del 2017, en què sostenia que l'executiu no té cap deute amb les corporacions, Majoral ha manifestat que encara no s'ha parlat amb els altres comuns sobre la decisió de portar l'afer a la Batllia. "En parlarem a la reunió de cònsols i després veurem que se'n desprèn de tot això. Cadascú tindrà la seva posició i manera de veure les coses, tot i que fins a la data hem anat tots a la una, defensant un únic criteri i, per tant, no entendria un canvi de posició ara", ha assegurat.

Tot i això, de la mateixa manera que la Massana, el comú de Sant Julià de Lòria també ha legitimat els cònsols "per si s'hagués de signar una entrada a la Batllia".