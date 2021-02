Música clàssica i acordions per obrir Sant Julià al món

Sant Julià de LòriaSant Julià ha signat aquest dilluns dos convenis amb l'Escola de Música Harmonia per apropar a la parròquia dos nous esdeveniments de l'àmbit cultural: un concurs internacional centrat en la música clàssica i un altre amb l'acordió com a element principal. Així, segons ha comentat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, aquesta col·laboració permetrà "donar renom a la parròquia a escala internacional" i, en segon lloc, "aportarà moviment i vida" a la vila, tenint en compte que hi haurà un "important retorn econòmic i mediàtic".

Precisament, la directora de l'Escola de Música Harmonia, Roser Palomero, ha detallat que el primer concurs internacional, sota el nom 'Gran Premi Musical Lauredià', estarà obert "a tots els instruments clàssics", i se celebrarà en una única categoria. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'agència italiana Amics de la Música de Verona, que obre la possibilitat de participar a músics de tots els països que no hagin assolit l'edat de 35 anys. Palomero ha indicat que el concurs compta amb uns "premis molt atractius", ja que el segon i tercer classificats s'enduran dos premis en metàl·lic per valor de 1.000 i 2.000 euros respectivament, i el guanyador, s'endurà la possibilitat de participar en un cicle de tres concerts per valor de 3.000 euros. A més a més, també s'ha dissenyat el Primer Gran Premi, en què el guanyador optarà a un altre cicle de concerts, en aquest cas cinc, valorats en 5.000 euros.

"Serà un concurs molt atractiu i que esperem que tingui èxit", ha manifestat Palomero, assegurant que la parròquia laurediana serà seu d'alguns dels concerts que farà el guanyador abans que acabi el 2022, ja que aquesta és la data que s'ha fixat com a límit. Els membres del jurat estaran conformats per personalitat del país però també de l'exterior, i totes les bases del concurs es poden consultar al web www.gpmlauredia.com. Després de passar per una fase eliminatòria, els candidats disputaran en un format semipresencial les semifinals del 13 al 15 d'octubre, i també la prova final, que tindrà lloc el 16 d'octubre a partir de les 17 hores a Sant Julià.

L'altre concurs se centrarà, essencialment, en l'acordió. Sota el títol 'Premi Lauredià i Diada de l'Acordió', s'hi podran presentar acordionistes de qualsevol nacionalitat d'edats que no superin els 20 anys. La cita tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de juliol i, durant aquests dies, "hi haurà acordionistes pel carrer que amenitzaran la parròquia", ha detallat Palomero. En aquest cas, es donarà un trofeu a cadascun dels tres primers classificats i premis de 250 euros (3r premi), 500 euros (2n premi) i 800 euros (1r premi). L'esdeveniment se celebrarà el dia 11 i es complementarà amb una conferència i una exposició al voltant de l'instrument.

Per últim, està previst que el dia 10 de juliol, al vespre, se celebri un concert de la mà de l''Orquesta Marchigiana', originària de la localitat on es fabriquen els acordions. Aquesta actuació anirà acompanyada d'una altra impulsada pel duet 'París-Moscou', i una darrera per apropar la música a la gent gran gràcies a la interpretació d''Art i Torb'. Per a conèixer tots els detalls, els interessats poden adreçar-se a la plana web www.plidacordio.com.