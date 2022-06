Tret de sortida al Jambo Street Music

Andorra la VellaL'edició 2022 del Jambo, ja és una realitat. Des d'aquest divendres a la vesprada, el centre històric d'Andorra la Vella s'omple de música i artistes. "Per a la gent de la parròquia és molt important. Hi ha ganes de veure les actuacions del Jambo" ha destacat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. A més a més, enguany s'està realitzant una exposició amb discs històrics i moments, tot recordant el festival de Woodstock. "Comptar amb festivals així, sens dubte, és molt positiu per a la cultura del país" ha dit la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, tot just abans de començar el passeig inaugural del Jambo. L'acte també ha comptat amb la presència dels consellers del comú Meritxell López, Alain Cabanes, Gerard Menardia o Dolors Carmona.

"El Jambo neix per donar una empenta als músics del país" explica el director del Festival, Toni Colom, que ha afegit que "un dels requisits per tocar al Jambo és haver tret un disc aquest mateix any. I amb això hem aconseguit que moltes de les bandes del país deixin de fer covers (versions) i passin a crear la seva pròpia música". A més a més, Colom ha destacat que el Festival "és l'únic moment on es poden veure els 5 esbarts del país actuant a la vegada, acompanyats d'una banda". Finalment ha apuntat que en aquesta edició hi haurà uns 450 músics del país.